Киноафиша
Персоны
Билл Прэди
Награды
Награды и номинации Билла Прэди
Bill Prady
О персоне
Награды
Награды и номинации Билла Прэди
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
