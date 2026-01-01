Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Дэниэл Зелман
Награды
Награды и номинации Дэниэла Зелмана
Daniel Zelman
О персоне
Награды
Награды и номинации Дэниэла Зелмана
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
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