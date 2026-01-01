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Награды и номинации Дэниэла Зелмана

Daniel Zelman
Награды и номинации Дэниэла Зелмана
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
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