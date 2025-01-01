Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Глендин Айвин
Награды
Награды и номинации Глендин Айвин
Glendyn Ivin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Глендин Айвин
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Берлинале 2004
Лучший короткометражный фильм
Победитель
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667