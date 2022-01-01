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Наталья Сумская

Наталья Сумская
Наталья Сумская
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Дата рождения
22 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Наталья Сумская

Родилась 22 апреля 1956 года. Украина. 

Фильмография Наталья Сумская
Вий
Вий
короткометражный, фэнтези 1996, Украина
7.0
Театральный сезон
Театральный сезон
мелодрама, драма 1988, СССР
0.0
Затерянные в песках
Затерянные в песках
драма 1984, СССР
0.0
В лесах под Ковелем
В лесах под Ковелем
военный 1984, СССР
6.0
Дударики
Дударики
комедия, мюзикл 1980, СССР
8.0
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