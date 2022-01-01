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Наталья Сумская
Наталья Сумская
О персоне
Фильмография
Наталья Сумская
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Дата рождения
22 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Наталья Сумская
Родилась 22 апреля 1956 года. Украина.
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Фильмография Наталья Сумская
Вий
короткометражный, фэнтези
1996, Украина
7.0
Театральный сезон
мелодрама, драма
1988, СССР
0.0
Затерянные в песках
драма
1984, СССР
0.0
В лесах под Ковелем
военный
1984, СССР
6.0
Дударики
комедия, мюзикл
1980, СССР
8.0
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