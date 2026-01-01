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Фильмография
Наталья Сумская
Natalya Sumska
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Персоны
Наталья Сумская
Наталья Сумская
Natalya Sumska
Дата рождения
22 апреля 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Катюжанка, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Биография Наталья Сумская
Родилась 22 апреля 1956 года. Украина.
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Популярные фильмы
7.7
Ради семейного очага
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(1980)
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Фильмография Наталья Сумская
6.6
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Слуга народа
комедия
2015, Украина
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Когда ее совсем не ждешь
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2007, Украина
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Вий
Viy
короткометражный, фэнтези
1996, Украина
7.7
Ради семейного очага
For the Family Hearth
мелодрама, драма
1992, Украина
6.1
Карпатское золото
Karpatske zoloto
триллер
1991, Украина
5
Театральный сезон
Theater season
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1988, СССР
Онлайн
6.5
Чужой звонок
Someone Else's Call
драма
1985, СССР
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