Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Коннор Джессап
Коннор Джессап
Connor Jessup
О персоне
Фильмография
Новости
Коннор Джессап
Connor Jessup
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июня 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Коннора Джессапа
Родился 23 июня 1994 года. Канада.
Развернуть
Фильмография Коннора Джессапа
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Лок и ключ»
Главные герои по-прежнему пытаются выяснить тайну магических артефактов.
Написать
7 октября 2021 10:40
Теперь официально: сериал «Ключи Локков» от Netflix получит второй сезон
Создатели обещают больше демонов и больше ключей.
Написать
31 марта 2020 09:22
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев