Персоны
Персоны
Мари Кройцер
Награды
Награды и номинации Мари Кройцер
Marie Kreutzer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мари Кройцер
Каннский кинофестиваль 2022
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 2011
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Победитель
Берлинале 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
