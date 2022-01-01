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Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
О персоне
Фильмография
Дмитрий Журавлев
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Дата рождения
8 ноября 1900
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
1 июля 1991
Биография Дмитрия Журавлева
Родился 8 ноября 1900 года.
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Фильмография Дмитрия Журавлева
Поди туда - не знаю куда
анимация
1966, СССР
7.0
Как один мужик двух генералов прокормил
анимация
1965, СССР
7.0
Левша
анимация, короткометражный
1964, СССР
7.0
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