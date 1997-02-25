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Фильмография
Эрик Осборн
Eric Osborne
Киноафиша
Персоны
Эрик Осборн
Эрик Осборн
Eric Osborne
Дата рождения
25 февраля 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Эрика Осборна
Родился 25 февраля 1997 года. Канада.
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Популярные фильмы
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
(2017)
5.7
Злой дух
(2019)
4.2
Проклятие пиковой дамы
(2021)
Фильмография Эрика Осборна
4.2
Проклятие пиковой дамы
Queen of Spades
ужасы
2021, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Злой дух
Pyewacket
ужасы
2019, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
драма, криминал, детектив
2017, Канада
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