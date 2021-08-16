«Проклятие пиковой дамы»: Рецензия Киноафиши

Группа отдыхающих в парке подростков становится свидетелями самоубийства. С крыши соседнего здания падает человек, который успевает сказать о страшном проклятии Пиковой дамы. Это лишь заводит парней, и они решают подшутить над самой маленькой из девушек — Анной. Именно ей нужно произнести слова призыва из старого русского фольклора, чтобы увидеть дух Пиковой дамы. Если она окажется не в духе, то, вместо исполнения желания, всех участников ждет смерть. Вечерняя забава оборачивается настоящей проблемой. Вскоре у одного из подростков на руке появляется метка, такая же, как и у недавнего погибшего. Игры подходят к концу, и теперь всем предстоит объединиться, чтобы избежать страшной участи.

«Проклятие пиковой дамы» — новая картина о самоуверенных старшеклассниках, «наступивших» в опасное проклятье. Никаких изысков и сюрпризов ждать не стоит. Все выглядит ровно тем, чем кажется, — паранормальным хоррором, где подростки оказываются главным блюдом на столе жуткого призрака. Выбор пал на Пиковую даму, вызов которой не предполагает наличие большой смекалки или изобретательности. Все, что потребуется: слова призыва, свечки, зеркало и очень много наивности.

Перед нами хоррор, где основным источником страха становится витающая в воздухе неотвратимость. Нечто похожее можно было увидеть во франшизе «Пункт назначения». Тут почти нет скримеров, Пиковая дама особо не пугает своим внешним видом, а местные опасности не поражают воображение. Главное здесь – именно тягучая атмосфера ожидания неизбежной участи, против которой нет защиты.

Проклятие пиковой дамы

На это работает и сам образ Пиковой дамы. Оставляя за скобками ее обязательную отвратительную внешность, картина не дает большого количества подробностей и предлагает короткую справку, как будто позаимствованную из Википедии. Дух проникает в наш мир через зеркала, возможно, делает это даже через воду и может брать под контроль проклятых. Но это лишь маленькие детали на фоне общей неизвестности. Очень сложно понять весь потенциал местного призрака, когда его превращают практически во всесильную угрозу.

Важным отличием от типичных сюжетов о подростках, загнанных в угол из-за собственной глупости, становится большая роль взрослых. Мама Анны не стоит в стороне, а очень быстро оказывается частью этой неразберихи. Она не придерживается строгого скептицизма и пытается сделать хоть что-то ради спасения дочки. Важными в истории будут и семейные проблемы. Здесь тоже на первый план выходят отношения Анны и ее мамы, которая разрывается между работой и учебой, надеясь дать дочке лучшую жизнь. Почти все время девочка находится под присмотром няни-соседки, приводящей ее в компанию подростков. Именно желание стать нужной и привлечь внимание запускает историю. Решением всех проблем станет Пиковая дама, помогающая осознать приоритеты и сплотить семью.

Проклятие пиковой дамы

«Проклятие пиковой дамы» — незамысловатый хоррор о проблемах подростков спального района. В картине практически нет банальных скримеров, что позволяет лучше прочувствовать здешнюю атмосферу ужаса. Она обволакивает и нависает над всеми персонажами, ждущими своего несчастливого финала. Все проклятые школьники похожи на мух, попавших в паутину, и чем больше они барахтаются, противясь неизбежному, тем быстрее приближают свой конец. Разбираться в природе местного зла у героев просто нет времени, что избавляет нас от нагромождения очередных безумных поисков легенд в старых книгах. Но ждать чего-то особенного не стоит: это типичный ужастик, который спасают лишь отдельные детали.

Фильм понравится поклонникам хорроров, делающих ставку на атмосферу и рассказывающих о неизбежности судьбы.