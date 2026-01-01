Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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О персоне
Мартино Сайделис
Martino Zaidelis
Киноафиша
Персоны
Мартино Сайделис
Мартино Сайделис
Martino Zaidelis
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.1
Посланники
(2021)
6.6
Супер крейзи
(2018)
6.6
Шантаж
(2023)
Фильмография Мартино Сайделиса
5.5
Нарушитель спокойствия в лагере
Campamento con mamá
комедия
2024, Аргентина
Смотреть трейлер
6.6
Шантаж
La extorsión
криминал, триллер
2023, Аргентина / Уругвай / Бразилия
7.1
Посланники
ужасы, триллер, детектив
2021, Аргентина/Мексика
6.6
Супер крейзи
Re loca
комедия
2018, Аргентина
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Рецензия
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