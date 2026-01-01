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Мартино Сайделис
Мартино Сайделис Martino Zaidelis
Киноафиша Персоны Мартино Сайделис

Мартино Сайделис

Martino Zaidelis

Карьера
Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Посланники 7.1
Посланники (2021)
Супер крейзи 6.6
Супер крейзи (2018)
Шантаж 6.6
Шантаж (2023)

Фильмография Мартино Сайделиса

Нарушитель спокойствия в лагере 5.5
Нарушитель спокойствия в лагере Campamento con mamá
комедия 2024, Аргентина
Смотреть трейлер
Шантаж 6.6
Шантаж La extorsión
криминал, триллер 2023, Аргентина / Уругвай / Бразилия
Посланники 7.1
Посланники
ужасы, триллер, детектив 2021, Аргентина/Мексика
Супер крейзи 6.6
Супер крейзи Re loca
комедия 2018, Аргентина
Смотреть трейлер Рецензия
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