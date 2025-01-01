Меню
Гуидо Кьеза Награды

Награды и номинации Гуидо Кьеза

Guido Chiesa
Награды и номинации Гуидо Кьеза
Венецианский кинофестиваль 2000
Children and Cinema Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
