Гуидо Кьеза
Награды
Награды и номинации Гуидо Кьеза
Guido Chiesa
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гуидо Кьеза
Венецианский кинофестиваль 2000
Children and Cinema Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
