Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Ниша Ганатра
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Награды и номинации Ниши Ганатры
Nisha Ganatra
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Награды
Награды и номинации Ниши Ганатры
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
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