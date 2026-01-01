Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Новости
Награды
Ниша Ганатра
Nisha Ganatra
Киноафиша
Персоны
Ниша Ганатра
Ниша Ганатра
Nisha Ganatra
Дата рождения
25 июня 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Биография Ниши Ганатры
Родилась 25 июня 1974 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
8.1
Бруклин 9-9
(2013)
8.1
Мистер Робот
(2015)
8.0
Очевидное
(2014)
Фильмография Ниши Ганатры
7.1
Парни из Дели
комедия, криминал
2025, США
7
Чумовая пятница 2
Freakier Friday
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Милый Эдвард
драма
2023, США
7.2
Добро пожаловать в Чиппендейлс
драма, биография, мини-сериал
2022, США
5.5
И просто так
драма, комедия, мелодрама
2021, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.7
Ассистент звезды
The High Note
драма, мюзикл, мелодрама
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Черный понедельник
комедия
2019, США
6.7
Куколка
комедия
2019, США
Показать еще
Новости о Нише Ганатре
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан вновь меняются телами в трейлере «Чумовой пятницы 2»
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить