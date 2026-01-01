Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Элеасар Рейгадас
Eleazar Reygadas
Киноафиша
Персоны
Элеасар Рейгадас
Элеасар Рейгадас
Eleazar Reygadas
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Наше время
(2018)
6.8
После мрака свет
(2012)
Фильмография Элеасар Рейгадас
7
Наше время
Nuestro tiempo
драма
2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
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Рецензия
6.8
После мрака свет
Post Tenebras Lux
драма
2012, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
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