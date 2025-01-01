Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Наталия Лопес
Награды
Награды и номинации Наталии Лопес
Natalia López
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Наталии Лопес
Берлинале 2022
Приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека
В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой
Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667