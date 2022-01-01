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Йоав Пас

Yoav Paz
Йоав Пас
Йоав Пас Yoav Paz
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Дата рождения
12 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Йоава Паса

Родился 12 января 1976 года. 

Фильмография Йоава Паса
Голем: Начало
Голем: Начало
ужасы 2018, Израиль
5.0
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