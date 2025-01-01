Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году

Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм

Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть

За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)

«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин

Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел