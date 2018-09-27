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Брайан Кирк
Брайан Кирк
Brian Kirk
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Брайан Кирк
Brian Kirk
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Брайана Кирка
Родился в 1968 году в Ирландии.
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Фильмография Брайана Кирка
21 мост
боевик, триллер, драма, криминал
2019, США
7.0
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Тейлор Китч и Сиенна Миллер сыграют в экшн-триллере «17 мостов»
Тейлор Китч («Морской бой»), Дж. К. Симмонс («Одержимость») и Сиенна Миллер («Я соблазнила Энди Уорхола») присоединились к Чедвику Боузману в остросюжетном боевике
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27 сентября 2018 12:26
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