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Миммо Миньеми
Mimmo Mignemi
Киноафиша
Персоны
Миммо Миньеми
Миммо Миньеми
Mimmo Mignemi
Дата рождения
30 ноября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Миммо Миньеми
Родился 30 ноября 1956 года. Катания, Италия.
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Популярные фильмы
8.2
Спрут
(1984)
7.2
Плохой парень
(2022)
5.7
Стажёр
(2018)
Фильмография Миммо Миньеми
7.2
Плохой парень
комедия, боевик, криминал
2022, Италия
5.7
Стажёр
Il tuttofare
комедия
2018, Италия
Смотреть трейлер
8.2
Спрут
драма, криминал
1984, Италия
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