Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение

Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку

«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них

Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию