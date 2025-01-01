«Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии

808 896 369 просмотров за 2 минуты — и число растет: почему одна серия «Маши и Медведя» обошла по популярности мировые премьеры

Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

«Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)

В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

«Я бы просто захлебнулся»: на съемках этого культового боевика Сталлоне дважды едва не погиб – и коллеги спасти не успели бы

Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся