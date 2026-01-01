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Фильмография
Ли Мин-ги
Lee Min Ki
Киноафиша
Персоны
Ли Мин-ги
Ли Мин-ги
Lee Min Ki
Дата рождения
16 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.0
Наша первая жизнь
(2017)
7.4
Внутренняя красота
(2018)
7.2
За твоим прикосновением
(2023)
Фильмография Ли Мин-ги
Мэри убивает людей
комедия, криминал, дорама
2025, Южная Корея
6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама
2024, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Астрал. Мёртвое сердце
Devils Stay
ужасы
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
За твоим прикосновением
драма, фэнтези, дорама
2023, Южная Корея
6.1
Децибел
Desibel
боевик, драма, ужасы
2022, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
8
Наша первая жизнь
драма, комедия, мелодрама, дорама
2017, Южная Корея
6.3
Самая обыкновенная пара
Yeonaeui wondo
комедия, драма
2013, Южная Корея
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