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Ли Мин-ги Lee Min Ki
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Ли Мин-ги

Lee Min Ki

Дата рождения
16 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Наша первая жизнь 8.0
Наша первая жизнь (2017)
Внутренняя красота 7.4
Внутренняя красота (2018)
За твоим прикосновением 7.2
За твоим прикосновением (2023)

Фильмография Ли Мин-ги

Мэри убивает людей
Мэри убивает людей
комедия, криминал, дорама 2025, Южная Корея
Посмотри на меня 6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама 2024, Южная Корея
Астрал. Мёртвое сердце 5.4
Астрал. Мёртвое сердце Devils Stay
ужасы 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
За твоим прикосновением 7.2
За твоим прикосновением
драма, фэнтези, дорама 2023, Южная Корея
Децибел 6.1
Децибел Desibel
боевик, драма, ужасы 2022, Южная Корея
Внутренняя красота 7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Наша первая жизнь 8
Наша первая жизнь
драма, комедия, мелодрама, дорама 2017, Южная Корея
Самая обыкновенная пара 6.3
Самая обыкновенная пара Yeonaeui wondo
комедия, драма 2013, Южная Корея
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