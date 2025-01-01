Меню
Кэрри Кун
Награды
Награды и номинации Кэрри Кун
Carrie Coon
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэрри Кун
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
