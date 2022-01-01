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Ганс Кройсет
Ганс Кройсет
Hans Croiset
О персоне
Фильмография
Ганс Кройсет
Hans Croiset
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Дата рождения
15 октября 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Ганса Кройсета
Родился 15 октября 1935 года. Амстердам, Нидерланды.
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Фильмография Ганса Кройсета
Подлинный Вермеер
драма, мелодрама, исторический
2017, Нидерланды / Бельгия / Люксембург
6.0
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