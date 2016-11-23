Голландский драматический сериал о деле Ментен, основанный на журнальной заметке журналиста Ханса Кнопа. Сериал голландского производства режиссёра Тима Олихоека («Забытый богом», «Тюремный корпус») в трёх сериях рассказывает историю журналиста Ханса Кноппа (Гай Клеменс), который опубликовал статью про бизнесмена Питера Ментена (Аус Грейднаус). Кноппу поступило несколько сообщений о том, что известный коммерсант Ментен в прошлом обвинялся в краже произведений искусства и в убийстве сотен евреев. Прежде чем публиковать статью, Кнопп решил сначала уточнить у самого обвиняемого о том правда ли это и разумеется, ничего не услышал. Герой статьи пытался подкупить смелого журналиста, но для Кноппа эта история стала принципиальной. Чем больше автор узнавал подробностей, тем интереснее и страшнее становилась эта история. Журналист понимал всю ответственность, которая лежит на нём после публикации подобного обвинительного портрета. Сериал основан на реальной истории, случившейся в 70-е годы.

