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Киноафиша Сериалы Собиратель тел

Собиратель тел (2016 - 2016)

De Zaak Menten 18+
Год выпуска 2016
Страна Нидерланды
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NPO 3
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Голландский драматический сериал о деле Ментен, основанный на журнальной заметке журналиста Ханса Кнопа. Сериал голландского производства режиссёра Тима Олихоека («Забытый богом», «Тюремный корпус») в трёх сериях рассказывает историю журналиста Ханса Кноппа (Гай Клеменс), который опубликовал статью про бизнесмена Питера Ментена (Аус Грейднаус). Кноппу поступило несколько сообщений о том, что известный коммерсант Ментен в прошлом обвинялся в краже произведений искусства и в убийстве сотен евреев. Прежде чем публиковать статью, Кнопп решил сначала уточнить у самого обвиняемого о том правда ли это и разумеется, ничего не услышал. Герой статьи пытался подкупить смелого журналиста, но для Кноппа эта история стала принципиальной. Чем больше автор узнавал подробностей, тем интереснее и страшнее становилась эта история. Журналист понимал всю ответственность, которая лежит на нём после публикации подобного обвинительного портрета. Сериал основан на реальной истории, случившейся в 70-е годы.
 

В ролях
В ролях
Гай Клеменс
Порги Франссен
Порги Франссен
Аус Грейднаус
Нуртье Херлар
Carine Crutzen
Andrzej Blumenfeld
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Собиратель тел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 3 эпизода
 
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