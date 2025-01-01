Меню
Киноафиша Персоны Пол Уайтхаус Награды

Награды и номинации Пола Уайтхауса

Paul Whitehouse
Награды и номинации Пола Уайтхауса
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best Comedy Programme
Победитель
Best Comedy Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Comedy Programme
Победитель
Best Comedy Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Победитель
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Features
Номинант
 Features
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Features
Номинант
 Features
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Features
Номинант
 Features
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
 Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
