Персоны
Пол Уайтхаус
Награды
Награды и номинации Пола Уайтхауса
Paul Whitehouse
Награды и номинации Пола Уайтхауса
BAFTA 2011
Best Comedy Programme
Победитель
Best Comedy Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Comedy Programme
Победитель
Best Comedy Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Победитель
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Features
Номинант
Features
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Features
Номинант
Features
Номинант
BAFTA 2020
Features
Номинант
Features
Номинант
BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
