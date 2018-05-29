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Джеймс Тратас
Джеймс Тратас
James Tratas
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Джеймс Тратас
James Tratas
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Дата рождения
10 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Вильнюс, СССР (Литва)
Рост
195 см
Биография Джеймса Тратаса
Родился 10 декабря 1988 года. Вильнюс, СССР (Литва).
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Фильмография Джеймса Тратаса
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.0
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29 мая 2018 11:33
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