На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе

Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х

Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле

Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»