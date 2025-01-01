Меню
Шира Хаас
Награды
Награды и номинации Ширы Хаас
Shira Haas
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ширы Хаас
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
