Когда семья из большого города переезжает в сельскую местность, два брата и их новые друзья пытаются разгадать страшную тайну, которую скрывают стены их дома...
СтранаАвстрия / Германия
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2020
ПроизводствоMona Film Produktion, Naked Eye Filmproduktion, Österreichischer Rundfunk (ORF)
Другие названия
Das schaurige Haus, The Strange House, The Scary House, Notre maison hantée, Paredes siniestras, A furcsa ház, Bí ẩn ngôi nhà kỳ quái, Casa stranie, Děsivý dům, Det kusliga huset, Det uhyggelige huset, Garabet, La casa del miedo, La casa inquietante, Naša ukleta kuća, O Mistério da Casa Assombrada, Pelottava talo, Upiorny dom, Το παράξενο σπίτι, Аймшгийн байшин, Странный дом, ストレンジ・ハウス: 呪われた家の秘密, 詭秘陰宅, 诡秘阴宅