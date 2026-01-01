Оповещения от Киноафиши
Странный дом

Das schaurige Haus 18+
О фильме

Когда семья из большого города переезжает в сельскую местность, два брата и их новые друзья пытаются разгадать страшную тайну, которую скрывают стены их дома...

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Производство Mona Film Produktion, Naked Eye Filmproduktion, Österreichischer Rundfunk (ORF)
Другие названия
Das schaurige Haus, The Strange House, The Scary House, Notre maison hantée, Paredes siniestras, A furcsa ház, Bí ẩn ngôi nhà kỳ quái, Casa stranie, Děsivý dům, Det kusliga huset, Det uhyggelige huset, Garabet, La casa del miedo, La casa inquietante, Naša ukleta kuća, O Mistério da Casa Assombrada, Pelottava talo, Upiorny dom, Το παράξενο σπίτι, Аймшгийн байшин, Странный дом, ストレンジ・ハウス: 呪われた家の秘密, 詭秘陰宅, 诡秘阴宅
Режиссер
Daniel Prochaska
В ролях
Юлия Кошитц
Михаэль Пинк
Михаэль Пинк
Инге Маукс
Marii Weichsler
Lars Bitterlich
Рейтинг фильма

5.4
10 голосов
5.4 IMDb
Странный дом - смотреть в онлайн-кинотеатре

Странный дом


