Персоны
Хью Велчман
Награды
Награды и номинации Хью Велчмана
Hugh Welchman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хью Велчмана
Оскар 2008
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Темные ночи 2023
Балтийский киноконкурс
Номинант
