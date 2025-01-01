Меню
Голда Рошевель
Награды
Награды и номинации Голды Рошевель
Golda Rosheuvel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Голды Рошевель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
