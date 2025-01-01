Меню
Персоны
Флоренс Пью
Награды
Награды и номинации Флоренс Пью
Florence Pugh
Награды и номинации Флоренс Пью
Оскар 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Женское откровение
Победитель
BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
