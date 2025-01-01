Меню
Robin Swicord
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
