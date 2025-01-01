Меню
Юхо Куосманен
Награды
Награды и номинации Юхо Куосманена
Juho Kuosmanen
Награды и номинации Юхо Куосманена
Каннский кинофестиваль 2021
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Гран При
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Синефондасьон»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший фильм
Номинант
