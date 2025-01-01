Меню
Награды и номинации Юхо Куосманена

Награды и номинации Юхо Куосманена
Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Гран При
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Синефондасьон»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший фильм
Номинант
