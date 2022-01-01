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Кристиан Хаас
Кристиан Хаас
Christian Haas
О персоне
Фильмография
Кристиан Хаас
Christian Haas
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Дата рождения
26 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер
Биография Кристиана Хааса
Родился 26 ноября 1975 года. Германия.
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Фильмография Кристиана Хааса
Птичий дозор
анимация
2016, Германия
7.0
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