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О персоне
Мэттью Росс
Matthew Ross
Киноафиша
Персоны
Мэттью Росс
Мэттью Росс
Matthew Ross
Дата рождения
10 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Мэттью Росс
Родился 10 июля 1976 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.1
Wu-Tang: Американская сага
(2019)
7.6
Нэшвилл
(2012)
5.9
Фрэнк и Лола
(2016)
Фильмография Мэттью Росс
8.1
Wu-Tang: Американская сага
драма, музыка, исторический
2019, США
3.9
Профессионал
Siberia
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Фрэнк и Лола
Frank & Lola
драма, детектив, триллер
2016, США
7.6
Нэшвилл
драма, мюзикл, мелодрама
2012, США
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