Стивен Гейган
Награды и номинации Стивена Гейгана
Stephen Gaghan
Награды и номинации Стивена Гейгана
Оскар 2001
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший сценарий
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Золотая малина 2021
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
