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Фильмография
Ник Холдер
Nick Holder
Киноафиша
Персоны
Ник Холдер
Ник Холдер
Nick Holder
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.3
38 обезьян
(2003)
8.2
Трехгрошовая опера
(2016)
7.3
Всякий человек
(2015)
Фильмография Ник Холдер
7
Башня
криминал, триллер
2021, Великобритания
8.2
Трехгрошовая опера
The Threepenny Opera
спектакль
2016, Великобритания
7.3
Всякий человек
Everyman
драма, спектакль
2015, Великобритания
5.3
Лондонская дорога
London Road
приключения, триллер, детектив
2015, Великобритания
Смотреть трейлер
8.3
38 обезьян
комедия, ужасы
2003, Великобритания
7.1
Задверье
драма, фэнтези, мини-сериал
1996, Великобритания
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