Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Навид Мохаммадзаде Награды

Награды и номинации Навид Мохаммадзаде

Navid Mohammadzadeh
Награды и номинации Навид Мохаммадзаде
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Best Actor
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018
Лучший актер
Победитель
Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут
Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела
Джеймс в финале станет совсем другим человеком: все спойлеры к следующим сезонам «Макстон-холла» есть в книгах
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше