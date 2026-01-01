Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Аида Панахандех
Ida Panahandeh
Аида Панахандех
Ida Panahandeh
Дата рождения
17 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.3
Нахид
(2015)
Фильмография Аида Панахандех
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.3
Нахид
Nahid
драма
2015, Иран
