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Фильмография
Эстебан Ламот
Esteban Lamothe
Киноафиша
Персоны
Эстебан Ламот
Эстебан Ламот
Esteban Lamothe
Дата рождения
30 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Florentino Ameghino, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Пятый номер
(2014)
6.6
Паулина
(2015)
6.3
Записки для моего сына
(2020)
Фильмография Эстебан Ламот
Зависть
комедия
2024, Аргентина
6.3
Записки для моего сына
El Cuaderno de Tomy
драма
2020, Аргентина
6.6
Паулина
La patota
драма, триллер
2015, Аргентина / Бразилия
6.6
Пятый номер
El 5 de talleres
драма, комедия
2014, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
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