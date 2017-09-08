Когда младшая жена киргизца средних лет Карабаса беременеет, старшая бездетная жена по имени Жыпара идет на хитрость и выдает найденного в детдоме мальчика Улука за их якобы потерянного сына. С этого момента герои начинают жить вчетвером, промышляя шарлатанством и постоянно переезжая по стране на старом грузовике.
Неподалеку от киргизского города Ош стоит невысокая Сулейман Гора. Это место молитв для местного населения, здесь вымаливают здоровье, любовь, счастье. Чего просит у Сулейман Горы мальчик Улук, вызволенный из детского дома? Счастья для своей непростой семьи: отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой (называющей себя матерью Улука) и второй женой, молодой и беременной от него. Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном грузовике. На фоне страны, где уживаются старинные (а дикие ли они?) обычаи и современная жизнь, разворачивается их драматическая история.