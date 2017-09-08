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Постер фильма Сулейман Гора
Постер фильма Сулейман Гора
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сулейман Гора

Сулейман Гора

Sulayman too 18+
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О фильме

Когда младшая жена киргизца средних лет Карабаса беременеет, старшая бездетная жена по имени Жыпара идет на хитрость и выдает найденного в детдоме мальчика Улука за их якобы потерянного сына. С этого момента герои начинают жить вчетвером, промышляя шарлатанством и постоянно переезжая по стране на старом грузовике.

  • Проект российского продюсера Елены Яцуры стал победителем Первого Международного кинофестиваля «Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон», который прошел в китайском городе Пинъяо.
  • Сулейман Гора – дебютная лента режиссера Елизаветы Стишовой
  • Это проект совместного производства России, Киргизии и Польши.
  • Картина Елизаветы Стишовой также участвовала в программе «Открытие» Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2017
  • На создание сценария к картине ушло около трех лет. Елизавета Стишова признавалась, что его первый вариант был по духу гораздо драматичнее.
  • Картина получила Гран-при национального фестиваля дебютов “Движение” 2018, а Перизат Эрманбетова (Жыпара) была отмечена наградой в категории “Лучшая женская роль”.
  • Гора Соломона, или Сулейман-Тоо является реально существующим объектом на юге Киргизии. Это исламская святыня и первый в стране природный памятник, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • В одном из эпизодов задействовали двух практикующих гадалок.
  • До съемок “Сулейман горы” Елизавета Стишова провела в Киргизии около восьми лет, работая вместе с киностудией «Айтыш фильм».
  • Большая часть съемок прошла на границе с Узбекистаном, в старинном городе Оше, через который некогда проходил шелковый путь.
  • Съемочный период занял 34 дня из 45 запланированных Стишовой.
  • 100% чистого звука для фильма было записано непосредственно на площадке.

Неподалеку от киргизского города Ош стоит невысокая Сулейман Гора. Это место молитв для местного населения, здесь вымаливают здоровье, любовь, счастье. Чего просит у Сулейман Горы мальчик Улук, вызволенный из детского дома? Счастья для своей непростой семьи: отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой (называющей себя матерью Улука) и второй женой, молодой и беременной от него. Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном грузовике. На фоне страны, где уживаются старинные (а дикие ли они?) обычаи и современная жизнь, разворачивается их драматическая история.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Производство Айтыш Фильм, Laeto Films, Virtual Kick Studio
Другие названия
Sulayman too, Suleiman Mountain, Góra Sulejmana, Сулайман тоо, Сулейман гора
Режиссер
Елизавета Стишова
В ролях
Асет Имангалиев
Перизат Эрманбетова
Даниэль Дайырбеков
Тургунай Эркинбекова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
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Сулейман Гора
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