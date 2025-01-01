Меню
Люсия Аньелло
Награды
Награды и номинации Люсии Аньелло
Lucia Aniello
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Люсии Аньелло
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
