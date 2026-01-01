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Фильмография
Нина Вильвовская
Nina Akimova
Киноафиша
Персоны
Нина Вильвовская
Нина Вильвовская
Nina Akimova
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Метель
(1964)
6.4
Сердце матери
(1965)
Фильмография Нина Вильвовская
6.4
Сердце матери
A Mother's Heart
драма
1965, СССР
6.9
Метель
Metel
драма
1964, СССР
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