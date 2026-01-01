Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Ульрике Оттингер
Награды
Награды и номинации Ульрике Оттингер
Ulrike Ottinger
О персоне
Награды
Награды и номинации Ульрике Оттингер
Берлинале 2012
Особый Тедди
Победитель
Особый Тедди
Победитель
Берлинале 2020
Лучший документальный фильм
Номинант
Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
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