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Награды и номинации Ульрике Оттингер

Ulrike Ottinger
Награды и номинации Ульрике Оттингер
Берлинале 2012 Берлинале 2012
Особый Тедди
Победитель
Особый Тедди
Победитель
Берлинале 2020 Берлинале 2020
Лучший документальный фильм
Номинант
Берлинале 1989 Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
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