О персоне
Фильмография
Мария Халатова
Mariya Khalatova
Киноафиша
Персоны
Мария Халатова
Мария Халатова
Mariya Khalatova
Дата рождения
1 января 1870
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 октября 1960
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
После смерти
(1915)
Фильмография Мария Халатова
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1915
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
После смерти
Posle smerti
драма
1915, Российская империя
