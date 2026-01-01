Оповещения от Киноафиши
Мария Халатова Mariya Khalatova
Мария Халатова

Мария Халатова

Mariya Khalatova

Дата рождения
1 января 1870
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 октября 1960
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Фильмография Мария Халатова

Жанр
Год
После смерти 6.9
После смерти Posle smerti
драма 1915, Российская империя
