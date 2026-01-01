Оповещения от Киноафиши
Мария Селянская
Mariya Selyanskaya
Мария Селянская
Mariya Selyanskaya
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса
В каком театре играет
Современник. Другая сцена
Развернуть
Популярные фильмы
6.4
Фанат
(1989)
5.4
Она с метлой, он в черной шляпе
(1987)
5.4
Дрянь
(1990)
4.1
Разбитое зеркало
мелодрама, детектив
2020, Россия
5.4
Дрянь
Dryan
драма
1990, СССР
6.4
Фанат
Fanat
боевик
1989, СССР
Смотреть трейлер
5.4
Она с метлой, он в черной шляпе
Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский
1987, СССР
Другие проекты Мария Селянская
16+
Пигмалион
Билеты
16+
Загадочное ночное убийство собаки
Билеты
