Мария Селянская
Мария Селянская

Mariya Selyanskaya

Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

Фанат (1989)
Она с метлой, он в черной шляпе (1987)
Дрянь (1990)

Фильмография Мария Селянская

Жанр
Год
Разбитое зеркало 4.1
Разбитое зеркало
мелодрама, детектив 2020, Россия
Дрянь 5.4
Дрянь Dryan
драма 1990, СССР
Фанат 6.4
Фанат Fanat
боевик 1989, СССР
Она с метлой, он в черной шляпе 5.4
Она с метлой, он в черной шляпе Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский 1987, СССР

Другие проекты Мария Селянская
Пигмалион
Пигмалион
Загадочное ночное убийство собаки
Загадочное ночное убийство собаки
