О персоне
Фильмография
Маргарит Абуэ
Marguerite Abouet
Киноафиша
Персоны
Маргарит Абуэ
Маргарит Абуэ
Marguerite Abouet
Дата рождения
1 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Айя из Йопугона
(2013)
6.2
Корабли идут ко дну
(2021)
Фильмография Маргарит Абуэ
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2021
2013
Все
2
Фильмы
2
Актриса
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.2
Корабли идут ко дну
Naufragi
драма
2021, Италия
6.7
Айя из Йопугона
Aya de Yopougon
мелодрама, комедия, анимация
2013, Франция
