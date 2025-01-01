Меню
Принс
Награды
Награды и номинации Принса
Prince
Оскар 1985
Лучшая песня к фильму
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая песня
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 1987
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая песня
Победитель
Золотая малина 2000
Худший актер века
Номинант
Золотая малина 1991
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1990
Худший актер десятилетия
Номинант
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
Золотая малина 1985
Худшая песня
Номинант
