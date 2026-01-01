Мария Коста

«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb

«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»

Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными

Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым

Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»

Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»

Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение